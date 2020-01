Previsioni meteo veloci e locali: Google sperimenta l’intelligenza artificiale

Google vuole applicare l’Intelligenza artificiale alle previsioni del tempo per renderle il più tempestive possibile e circostanziate geograficamente. L’azienda di Mountain View sta lavorando ad modello matematico, che si trova in una fase embrionale, basato sull’apprendimento automatico e in grado di ottenere le previsioni delle successive sei ore, ad una risoluzione di 1 chilometro, il tutto in pochi minuti di calcolo.

Il progetto si chiama ‘Machine Learning for Precipitation Nowcasting from Radar Images’ e si basa su dati ed esempi immagazzinati. I ricercatori di Mountain View stanno addestrando il modello di Intelligenza artificiale sui dati radar storici raccolti tra il 2017 e il 2019 negli Stati Uniti dalla National Oceanic and Atmospher Administration (NOAA).

Pronostici rapidi, affermano i ricercatori, saranno “uno strumento essenziale e necessario per adattarsi ai cambiamenti climatici, in particolare alle condizioni meteorologiche estreme”. In un mondo sempre piu’ dominato da modelli meteorologici imprevedibili, aggiungono, le previsioni a breve termine saranno cruciali per la “gestire situazioni di crisi, vite umane o territori in pericolo”. Anche altre grandi aziende come Ibm e Monsanto stanno studiando l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale alle previsioni meteorologiche per aiutare diverse realta’, anche nel settore agricoltura, a prevedere e tutelare in brevi le loro attivita’.