Previsioni Meteo Veneto: alta pressione almeno fino a giovedì prossimo

“Almeno fino a giovedì prossimo condizioni di alta pressione, in indebolimento martedì ma solo parzialmente; le caratteristiche meteorologiche salienti saranno l’assenza di precipitazioni, che persiste dal 23 dicembre, e le temperature spesso sopra la media anche di molto specie sui monti“: queste le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Oggi su pianura e Prealpi al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso; sulle Dolomiti sempre sereno o poco nuvoloso. Di sera nebbie locali a sud dell’asse Verona-Treviso.

Precipitazioni assenti.

Temperature in alta montagna in aumento, nelle valli in calo, sulla pianura con andamento irregolare fino al mattino e in calo dal pomeriggio; variazioni anche sensibili rispetto a domenica, valori molto sopra la media in alta montagna e prossimi alla media altrove.

Venti deboli, da nord in alta montagna e con direzione variabile altrove.

Mare calmo.

Martedì 7 sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie diffuse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali altrove fino all’alba, generalmente in dissolvimento al mattino ma localmente persistenti su Rodigino e zone limitrofe, in nuova formazione di sera; sui monti cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni assenti.

Temperature sulla pianura saranno in calo, nelle valli stazionarie di notte e in aumento di giorno, in alta montagna in aumento di notte e stazionarie di giorno; variazioni anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti deboli; in prevalenza da ovest sulla pianura e da nord in alta montagna, nelle valli con direzione variabile.

Mare calmo.

Mercoledì 8 precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso con delle nebbie fino al mattino e di sera sulla pianura, temperature in aumento sulla pianura e con andamento irregolare sui monti.

Giovedì 9 precipitazioni assenti. Sulla pianura cielo poco o parzialmente nuvoloso con delle nebbie fino al mattino e di sera e temperature in calo. Sui monti cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento.