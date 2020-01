Previsioni Meteo Veneto: arrivano piogge e neve anche a fondovalle

“Il promontorio anticiclonico presente negli ultimi giorni sull’area Mediterranea si sta indebolendo sotto la spinta di una saccatura di origine atlantica, che transiterà sul Veneto sabato, portando precipitazioni e rinforzo dei venti. Da domenica pressione in ripresa con tempo via via più stabile e soleggiato e aria tersa, grazie all’ingresso di correnti asciutte da nord-est“: lo annuncia l’Agenzia regionale per l’ambiente ARPAV, nell’ultimo bollettino meteorologico.

“Sabato 18 precipitazioni estese, più consistenti in pianura, con neve fino ai fondovalle dolomitici; localmente la neve potrà arrivare anche nei fondovalle prealpini, con possibili accumuli di qualche centimetro specie sul Feltrino.”