Previsioni Meteo Veneto: a inizio settimana tempo stabile e via via più soleggiato

“Domenica pressione in ripresa con tempo solo in parte soleggiato per presenza di residua nuvolosità; a inizio settimana tempo stabile e via via più soleggiato, con aria tersa, grazie all’ingresso di correnti asciutte da nord-est. Da mercoledì accentuazione dell’inversione termica e aumento dell’umidità nei livelli più bassi dell’atmosfera con probabili foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde“: sono le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso con residua variabilità in pianura nella prima parte del pomeriggio. Temperature diurne in diminuzione sulle zone montane, in aumento in pianura; minime del giorno raggiunte in serata, in calo rispetto a ieri. Venti nord-orientali deboli/moderati, a tratti tesi sulle dorsali prealpine e, a fine giornata, lungo la costa e sulle zone limitrofe.

Domani tempo stabile con aria tersa, anche se il cielo sarà a tratti poco o parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta, soprattutto nella prima parte della giornata.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Prevalentemente in diminuzione, anche marcata nei valori minimi, che saranno inferiori a zero anche su parte della pianura; massime in aumento in quota.

Venti. In alta quota deboli/moderati, inizialmente orientali, in seguito in rotazione fino a disporsi da sud a fine giornata; altrove da nord-est deboli/moderati, a tratti tesi soprattutto sulle dorsali prealpine e in prossimità della costa.

Mare. Mosso, con moto ondoso in attenuazione a fine giornata.