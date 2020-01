Previsioni Meteo: weekend con più nubi e locali piogge al Sud. Calo termico con intensificazione dei venti di Grecale

Previsioni Meteo – Qualche piccolo fastidio all’alta pressione nel corso del fine settimana appena iniziato. Niente di particolarmente significativo, i valori barici continuano a essere medio-alti su gran parte del Paese e con prevalente stabilità. Tuttavia, una circolazione depressionaria che da giorni è in azione sul territorio nordafricano e sul Mediterraneo meridionale, influirà parzialmente sulle condizioni del tempo per il weekend e anche per qualche giorno a seguire. Più nello specifico, questa azione instabile salirà leggermente di latitudine verso i nostri settori meridionali richiamando correnti orientali un po’ più spinte verso le nostre regioni del medio-basso Adriatico e meridionali, comportando un aumento di nubi progressivo e qualche debole pioggia sparsa.

Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione per oggi è poi per la giornata di domani, domenica 12 gennaio.

In queste ore mattutine, su gran parte del Paese continua il bel tempo soleggiato con cieli in prevalenza sereni. Vanno segnalate soltanto un po’ di nubi basse con qualche nebbia sulla Pianura Padana, specie orientale, locali nubi medio-basse in transito anche sull’Appennino toscano nordorientale, localmente sull’alto Tirreno in mare e su coste centrali toscane. Altre nubi irregolari interessano l’Adriatico in mare, anche il medio-basso Tirreno in mare, coste e settori orientali della Sardegna. Una nuvolosità più intensa proveniente dalla Grecia e dalla Jonio meridionale, è attiva sul Canale d’Otranto e verso la Puglia meridionale, qui con qualche pioggia localmente più significativa nel corso della giornata; qualche pioggia già in atto anche sui mari meridionali sardi, nello specifico a largo di Punta Molentis. Per le prossime ore, più nubi irregolari dovrebbero interessare tutte le aree colorate in verde nella cartina del tempo per oggi, con locali piovaschi più probabili nelle aree cerchiate in rosso entro le ore serali. Sul resto del Paese bel tempo e sole prevalente, salvo qualche nebbia mattutina sulle pianure del Nord centro-orientali, ma in misura molto più ridotta rispetto ai giorni passati. Temperature con poche variazioni le minime, sempre piuttosto fredde con valori diffusamente tra zero e -2° sulle pianure del Nord, nelle valli interne appenniniche e alpine, ma localmente qui sui -5/-7°C, fino a punte di -9° in Abruzzo; le massime sono previste in lieve e generale calo, un po’ più apprezzabile sui settori orientali, appenninici e meridionali. Aumento dei venti nordorientali sulle regioni adriatiche, appenniniche, sull’alto Tirreno e sui mari intorno alla Sardegna.

Per la giornata di domani, domenica, dovrebbe continuare una circolazione un po’ più fredda orientale, con più nubi, mediamente irregolari, talora più compatte, su buona parte delle regioni adriatiche e meridionali (aree colorate in verde), localmente associate a qualche debole piovasco o anche pioggia moderata, soprattutto nelle aree cerchiate in rosso. Nubi con addensamenti e qualche pioggia sparsa anche sul Centro Est della Sardegna, altrove più ampiamente stabile e soleggiato. La fenomenologia, tuttavia, sarà prevalentemente debole e a carattere molto localizzato, solo occasionalmente qualche pioggia più significativa in particolare sull’estremo Sud della Puglia, sul Sudest della Sicilia, occasionalmente su Est Cagliaritano, in Sardegna. Le temperature, dopo il calo di oggi, resteranno più o meno stazionarie, con valori leggermente sotto la media sul medio-basso Adriatico, al Sud e sulle isole maggiori, nella media o anche sopra la media al Nord e sul medio-alto Tirreno. Anche per domani sarà presente una moderata ventilazione settentrionali, talora più sostenuta, su buona parte delle regioni centro-meridionali e sui bacini.