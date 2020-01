Professoressa insegna il corpo umano ai suoi alunni con un costume 3D: l’idea che ha conquistato il web [FOTO]

Catturare l’attenzione di bambini e ragazzi è sempre più difficile. Ne sanno qualcosa i professori, soprattutto quelli che cercano dei modi per rendere interessanti e divertenti le lezioni per i loro studenti. Verónica Duque, 43 anni, è diventata famosa in rete per il suo particolarissimo modo di spiegare a bambini e bambine gli organi interni e i muscoli del corpo umano. Questa professoressa di Alicante, in Spagna, insegna spagnolo, inglese, arte, scienze sociali e naturali nella 3ª B del Colegio María Teresa Íñigo de Toro (Valladolid) a bambini di 8 e 9 anni. È un centro bilingue che dà molta importanza all’innovazione e Verónica ha deciso che il modo migliore per spiegare l’interno del corpo umano fosse mostrarlo in 3D agli alunni.

La professoressa si è presentata così con un costume che simulava il corpo umano, senza pelle: polmoni, stomaco, fegato, intestino, muscoli, milza, tutti gli organi del corpo sono visibili sul suo costume (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’idea della professoressa è diventata virale in rete quando il marito ha condiviso sui social le immagini dell’innovativa lezione. “Molto orgoglioso di questo vulcano di idee che ho la fortuna di avere come moglie. Oggi ha spiegato il corpo umano ai suoi alunni in modo molto originale. E i bambini sono andati fuori di testa. Grande, Verónica”, ha scritto l’uomo.

Secondo quanto raccontato dalla stessa professoressa, l’idea è nata da un costume da bagno che aveva visto casualmente in una pubblicità: “Ho saputo subito che avrebbe funzionato”. Verónica ha anche sfruttato l’effetto sorpresa, perché nessuno in classe si aspettava niente di simile. Quel giorno si è presentata con un camice. “Mi sono tolta il camice e i bambini hanno iniziato ad urlare. Li ha colpiti”, ha raccontato. La donna non si aspettava assolutamente il successo raggiunto: migliaia e migliaia di condivisioni, like e commenti che lodavano la sua idea, inclusi quelli di suoi alunni precedenti che la elogiano come una grande professoressa.

Ma quello del corpo umano non è il solo vestito che Verónica ha indossato per i suoi studenti. Con la storia ha potuto far volare la sua immaginazione: “Mi sono vestita da donna medievale, greca, faraona, pirata, scheletro…”. E chissà cosa si inventerà ancora per le lezioni future.