Puglia: Emiliano, ‘votate a primarie, chi non partecipa ha già perso’

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Le primarie sono l’unico modo per scegliere il prossimo presidente della Regione Puglia. Nessuno può chiederci di cambiare il nostro modo di scegliere i candidati solo perchè non ha voluto o potuto partecipare alle primarie. Nessuno può essere fatto fuori senza primarie”. Lo scrive Michele Emiliano su Fb.

“E poi, chi dovrebbe fare fuori chi senza le primarie? Con che metodo dovremmo farci fuori? Duelli rusticani, interventi truccati dall’esterno, fulmini di Giove? Chi avrebbe la legittimazione e l’autorevolezza per liberarsi di qualcuno senza primarie?”

“Se queste posizioni politiche servono solo a preparare l’appoggio politico a Salvini e Fitto nelle prossime elezioni credo di poter dire che abbiamo fatto benissimo a indire le primarie. Ci avrebbero torturato per mesi distruggendo tutte le cose belle che hanno fatto grande la Puglia al solo fine di farci perdere”.