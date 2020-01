Pwc: investe a Garbatella a Roma, al via progetto riqualificazione edificio

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Si è acceso per la prima volta oggi a Roma il cubo luminoso in vetta al PwC building, tra via Cristoforo Colombo e Largo Fochetti, simbolo della rinascita dell’edificio modernista progettato negli anni ’60 dall’architetto Giulio Sterbini, noto come ex-Palazzo del Credito Fondiario Fonspa. L’investimento di PwC Italia si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione con il fine di partecipare attivamente alla vita di un quartiere storico della città.

La scelta di rimanere fuori dal centro, favorendo l’indotto e la riqualificazione dell’area, vuole evidenziare come per PwC Italia il radicamento nel quartiere della Garbatella, fondato negli anni 20, sia un elemento virtuoso nel pieno rispetto delle abitudini di tutte le persone che lavorano nell’edificio riqualificato con la massima attenzione a non modificare la loro quotidianità.

Il PwC building accoglierà oltre 700 professionisti ed è stato concepito con soluzioni all’avanguardia nella progettazione di ambienti lavorativi di nuova generazione che anticipano alcune delle soluzioni ultramoderne che saranno implementate nella Torre PwC a Milano. ll nuovo layout combina infatti l’efficienza degli spazi con l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al benessere dei lavoratori. Offrirà spazi innovativi, espressione di una cultura organizzativa che mette le persone al centro di un ambiente di lavoro dinamico e innovativo.