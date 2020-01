Quali sono i momenti della giornata in cui bruciamo più calorie?

Una ricerca pubblicata su Current Biology, condotta dal Brigham and Women’s Hospital e dalla Harvard Medical School, ha scoperto che i momenti della giornata in cui bruciamo più calorie sono il tardo pomeriggio e la sera: a riposo le persone bruciano il 10% in più di calorie nel tardo pomeriggio e nella prima serata rispetto alle prime ore del mattino.

Humanitas News ha chiesto un parere in merito alla dottoressa Elisabetta Macorsini, nutrizionista di Humanitas*.

“I risultati raccolti rafforzano l’importanza del ruolo rivestito dall’orologio circadiano, ossia il ritmo basato sulle 24 ore che regola l’alternarsi di sonno e veglia e governa il metabolismo. Inoltre, aiuta a spiegare perché le irregolarità negli schemi dei pasti e del sonno a causa dei turni di lavoro o di altri motivi contribuiscano ad aumentare il peso corporeo,” ha commentato la dottoressa Macorsini.

I ricercatori hanno studiato alcune persone in un laboratorio speciale, isolate in modo da non conoscere l’orario: i partecipanti avevano assegnati orari per andare a letto e svegliarsi. Ogni notte, i tempi venivano regolati 4 ore dopo, l’equivalente di un viaggio verso ovest attraverso 4 fusi orari ogni giorno per 3 settimane.

“Poiché facevano l’equivalente del giro del globo ogni settimana, l’orologio interno del loro corpo non poteva tenere il passo, e quindi oscillava al proprio ritmo. Questo ci ha permesso di misurare il tasso metabolico in tutti i diversi orari biologici del giorno, capendo quali fossero quelli in cui le persone bruciavano più calorie,” ha spiegato la coautrice dello studio Jeanne Duff.

E’ stato così che i ricercatori hanno dunque scoperto che i momenti della giornata in cui bruciamo più calorie sono, appunto, il tardo pomeriggio e la sera.

