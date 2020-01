A Reggio Calabria una favola per aiutare a parlare della Sclerosi Multipla di un genitore

Anche la città di Reggio Calabria protagonista della nuova tappa del roadshow di presentazione del libro “Una formidabile gara di ballo”, un volume illustrato realizzato per aiutare i genitori che vivono con la sclerosi multipla a parlare della propria patologia ai figli: il 31 gennaio, presso la Sala Spinelli del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, proseguirà il tour di presentazione del volume illustrato, che in questa occasione vedrà tra i relatori Umberto Aguglia e Paola Valentino, rispettivamente Professore Ordinario di Neurologia presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e Neurologa, Professore Associato presso la stessa Università.

Il volume è nato dal fortunato incontro tra Carthusia Edizioni, casa editrice specializzata in editoria per ragazzi, un gruppo di mamme con sclerosi multipla e Roche Spa, azienda impegnata nella ricerca di soluzioni terapeutiche innovative nelle neuroscienze, che ha voluto organizzare il roadshow per portare la favola alle famiglie che convivono con questa diagnosi, direttamente nei Centri Sclerosi Multipla di tutto il territorio italiano.

“Una formidabile gara di ballo” racconta la storia di una madre speciale, una GalliNella rossa, innamorata della sua coraggiosa famiglia, che non rinuncia a mettersi alla prova in una gara di ballo molto ardua per lei, anche quando un Lupo, metafora della sclerosi multipla, invisibile a tutti tranne che a lei, cerca in ogni modo di metterla in difficoltà.

L’appuntamento per la presentazione del volume illustrato è dunque venerdì 31 gennaio, alle ore 11:00, presso la Sala Spinelli del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.