Ricerca: annunciati oggi nuovi investimenti per la ricerca sulla malattia di Alzheimer

Due le diverse linee di ricerca su cui si sono concentrati i progetti di ricerca Airalzh: da una parte ricerche di base per individuare i meccanismi patogenetici, dall’altra ricerche cliniche per individuare fattori di rischio e strumenti per la diagnosi precoce. L’investimento ha prodotto 110 pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche internazionali alcune delle quali di elevato impatto come dimostra la valutazione del punteggio relativo all’Impact Factor totale delle pubblicazioni che è risultata superiore a 300 con una media di 2,7. Alcuni lavori sono in corso di pubblicazione mentre diversi studi verranno sottoposti alle riviste nel prossimo futuro.

La collaborazione congiunta di COOP, dell’Università degli Studi di Firenze e delle diverse unità universitarie e ospedaliere dove si sono svolte le ricerche, ha permesso ad AIRALZH di promuovere una ricerca di valore sulla Malattia di Alzheimer facendo crescere una giovane generazione di ricercatori specializzati sull’argomento che potranno contribuire nel futuro allo sviluppo e all’innovazione già in atto nel mondo per curare al meglio condizioni come la Malattia di Alzheimer che portano allo sviluppo di Demenza.

Tre i progetti presentati nel corso della conferenza stampa tra quelli che hanno prodotto interessanti risultati nell’ambito della diagnosi precoce, dell’identificazione di nuovi bersagli terapeutici, dello stile di vita e della prevenzione.

Giorgio Fumagalli – ricercatore Airalzh presso il Policlinico di Milano – ha illustrato il suo progetto di studio dei solchi cerebrali per migliorare la diagnosi tra le diverse forme di demenza. In particolare, valutando l’atrofia cerebrale alla risonanza magnetica mediante scale visive e con programmi automatizzati, è stato possibile identificare un pattern tipico per ciascuna mutazione genetica della demenza frontotemporale e distinguere tra malattia di Alzheimer e Atrofia corticale posteriore (una forma di demenza con disturbi visivi).

Sul fronte della prevenzione, Manuela Leri – ricercatrice presso l’Università degli Studi di Firenze – ha studiato gli effetti dei polifenoli presenti nell’Olio Extra vergine d’Oliva su alcune delle alterazioni che caratterizzano la patologia di Alzheimer, confermando un effetto diretto anti-infiammatorio dei polifenoli sulle cellule e la loro capacità di ridurre la formazione di placche amiloidi, recuperando la funzionalità dei neuroni. Tali risultati offriranno spunti sia ai fini della progettazione di farmaci efficaci nella prevenzione e nella terapia di Alzheimer oltre che avviare trial clinici.

Per quanto riguarda l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici, Silvia Pelucchi – ricercatrice presso l’Università degli Studi di Milano – ha scoperto una proteina (CAP2) responsabile della modificazione strutturale dei nostri neuroni durante i processi di memoria e apprendimento, gli stessi che vengono alterati nella malattia di Alzheimer. Questo studio permette di identificare un bersaglio farmacologico decisamente innovativo e fuori dagli schemi classici che possa intervenire nelle fasi più precoci di malattia caratterizzati da una disfunzione dei contatti tra le cellule nervose.

I risultati ottenuti dalla rete Airalzh sono perfettamente allineati agli studi più avanzati nel contesto internazionale che vede i laboratori focalizzarsi su prevenzione, diagnosi precoce e identificazione di meccanismi molecolari delle primissime fasi di malattia.

“Siamo particolarmente orgogliosi del percorso fatto in questi pochi anni – racconta Sandro Sorbi, Presidente Onorario di Airalzh, Università degli Studi di Firenze – Prima della nascita di Airalzh, nel 2014, l’Italia era l’unico Paese occidentale che non raccoglieva fondi per la ricerca sull’Alzheimer in analogia con quanto invece avveniva per altre patologie, chi voleva fare una donazione per curare questa malattia si rivolgeva ad associazioni di altri Paesi. “

“Nonostante la patologia sia stata descritta per la prima volta nel 1906 – racconta Alessandro Padovani, Direttore della Clinica Neurologica presso Università di Brescia – “la scoperta della formazione della proteina amiloide, riconosciuta come uno dei principali responsabili della malattia, è avvenuta soltanto nel 1984, poco più di 30 anni fa. La ricerca sull’Alzheimer è quindi relativamente recente e ha ancora tanta strada da percorrere sia sul fronte dello studio che per la necessità di aumentare i finanziamenti per la ricerca.”