Richiamato prodotto dolciario: rischio chimico per eccesso di colorante, può causare deficit dell’attenzione e iperattività [INFO]

Il 21 dicembre 2019 ne era stato richiamato un solo lotto, ma questa volta Carrefour ha disposto il richiamo di tutti i lotti e le scadenze dei confetti rossi alle mandorle, marchio Confetti Pelino (AVOLA MEDIA), dopo aver accertato la presenza di un additivo consentito ma presente in concentrazioni troppo elevate, prodotto dall’azienda Mario Pelino srl, con sede dello stabilimento a Sulmona (AQ). Il prodotto in questione è commercializzato in confezioni con pezzatura da 250 grammi. Il provvedimento è arrivato dopo l’accertamento di quantità troppo elevate del colorante E124 rosso, che si ricava dalla cocciniglia. Codice prodotto: C101703.

Si tratta di un colorante sintetico, il cui uso alimentare è ammesso dall’Ue ma proibito in altri stati come gli USA, la Norvegia o la Svezia. In Francia è regolamentato dal 2008 con la presenza della dicitura che indica la possibile correlazione con la sindrome da deficit di attenzione e iperattività nell’infanzia. In genere è sconsigliato ai bambini perché può causare allergie ed eruzioni cutanee, ma anche ai soggetti allergici all’acido acetilsalicilico e ai soggetti asmatici. Si trova spesso in caramelle e altri prodotti dolciari.