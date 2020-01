Molluschi contaminati da Norovirus, il richiamo del ministero: “Attenzione a gravi disturbi gastrointestinali”

Contaminazione da norovirus. E’ questa la motivazione per cui è stato disposto un richiamo di ostriche Bretagne Creuses spéciale. Il norovirus può causare gravi disturbi gastrointestinali. Coinvolte alcune catene dei supermercati della UE. Non si possono escludere eventuali rischi per la salute, precisa Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. I clienti che hanno acquistato questi prodotti sono pregati di evitarne il consumo. Allerta anche per i nostri connazionali frontalieri in Svizzera poiché gli articoli in questione erano in vendita ai banchi dei supermercati Coop e dei Grandi Magazzini Coop City con reparto alimentare, dal 30 dicembre 2019.

La vendita è stata attualmente sospesa e i clienti possono riportare i prodotti indicati nei punti di vendita, dove verrà rimborsato il costo di acquisto. Per ulteriori informazioni i clienti frontalieri possono rivolgersi al Servizio clienti Coop al numero 0848 888 444.