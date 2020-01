La rimozione di CO2 atmosferica: il progetto Desarc-Maresanus

Si terrà il 4 e il 5 febbraio 2020, presso l’aula Rogers del Politecnico di Milano, il convegno “La rimozione di CO 2 dall’atmosfera e il progetto Desarc-Maresanus”.

Durante l’evento saranno presentate e discusse diverse tecnologie per la rimozione di CO 2 atmosferica, e saranno altresì illustrati i risultati del progetto di ricerca DESARC-MARESANUS .