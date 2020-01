A Roccaraso poca neve ma tante presenze: tutto esaurito da mesi

Poca neve ma davvero tante presenze a Roccaraso: si registra il tutto esaurito da mesi nelle strutture ricettive, con affluenza record al palazzo del ghiaccio e in tutti i locali di divertimento e della movida ad alta quota con calciatori, vip e politici. Nonostante l’assenza della neve naturale, a Roccaraso e, in tutti gli altri Comuni dell’Alto Sangro, i numeri registrati in queste vacanze sono stati davvero positivi.

Gli impianti dell’Aremogna sono stati aperti il 12 dicembre scorso e sono entrati in funzione anche gli impianti di Pizzalto e di Monte Pratello, grazie al potentissimo sistema d’innevamento programmato che ha permesso di innevare 12 piste del comprensorio Skipass Alto Sangro.