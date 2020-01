Royal Family, Harry e Meghan non saranno più Altezze Reali e non riceveranno più fondi pubblici

Il principe Harry e la moglie Meghan non useranno più i loro titoli di Altezza Reale e rimborseranno i 2,4 milioni di dollari dei contribuenti utilizzati per la ristrutturazione del loro cottage nel Berkshire. Lo ha annunciato oggi Buckingham Palace. A partire dalla primavera, dunque, la coppia sarà nota come Harry il Duca di Sussex e Meghan la Duchessa di Sussex. Harry, inoltre, rimarrà principe, che è il suo titolo di nascita. Perdere il titolo di altezze reali implica inoltre che Harry non rappresenterà più la regina. Inoltre, a partire dalla prossima primavera, i Duchi del Sussex “faranno un passo indietro dai loro obblighi” nella Famiglia Reale e non riceveranno più fondi pubblici, secondo quanto fatto sapere in una nota.