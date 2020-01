Saccoccia (Asi): “missione di Parmitano un grande successo con tanti primati, passeggiate spaziali senza precedenti”

Un grande successo: a tre settimane del rientro a Terra dell’astronauta Luca Parmitano il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, non esista a definire cosi’ la missione Beyond. “E’ stata un successone e una collezione di primati”, ha detto Saccoccia riferendosi alla missione dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) condotta da AstroLuca, al termine del collegamento tra la Stazione Spaziale e Palazzo Chigi, nel quale Luca Parmitano ha avuto un colloquio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “E’ una missione dei primati – ha proseguito Saccoccia – perche’ Luca Parmitano e’ stato il primo italiano al comando della Stazione Spaziale e il primo astronauta non americano ad avere il comando di una passeggiata spaziale”. Queste ultime, organizzate per installare una nuova pompa di raffreddamento al cacciatore di antimateria Ams (Alpha Magnetic Spectrometer), sono state “particolarmente importanti perche’ lo strumento non era stato progettato per essere riparato ed essere riusciti a farlo ha portato un ambiente ostile come lo spazio un po’ piu’ vicino alla vita di tutti i giorni. E’ stato un passo cruciale – ha concluso – non solo dal punto di vista tecnologico, ma psicologico”.