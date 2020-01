Saldi: boom visitatori a Scalo Milano Outlet (+30%)

Milano, 4 gen. (Adnkronos) – A Scalo Milano Outlet & More, il primo outlet cittadino a 15 minuti dal centro di Milano, si è aperta la stagione dei saldi invernali: i primi dati registrati nelle prime tre ore proiettano un’affluenza in aumento del 30% rispetto al 2019. Una proiezione che conferma le ottime performance registrate dall’outlet di Milano rispetto allo scorso anno, con un aumento del footfall (ingressi) del 25%, che ha portato oltre 3,3 mln di persone a Scalo Milano e una crescita del giro d’affari del +34%.

Già dalla prima ora di apertura dell’outlet, si è rilevato infatti un importante incremento di ingressi rispetto all’anno 2019, complice il clima natalizio e l’apertura di 33 nuovi punti vendita durante tutto l’anno appena concluso, un’espansione che ha portato a 150 il numero complessivo dei negozi, offrendo agli ospiti di Scalo Milano una sempre più vasta scelta e diversificazione della proposta.

Il 2019 di Scalo Milano è stato infatti un anno all’insegna della crescita: oltre 1000 posti di lavoro; una permanenza media all’intero del centro in aumento del +17,3%; uno scontrino medio del +15,1% a valore; flusso turistico del +140% di presenze e +230% della loro spesa, con cinesi e russi a farla da padrone. Un outlet dalla vocazione internazionale, ma con una forte attrattiva anche verso il territorio, con il 62,6% dei visitatori complessivi provenienti dalla città metropolitana di Milano, di cui il 33% dal capoluogo lombardo.