Salute: negli Usa si muore meno di cancro, “è il calo più grande in un anno”

Negli Stati Uniti si muore di meno di cancro. Lo rivela l‘American Cancer Society che spiega come in un anno si è verificato il calo più grande, -2,2%. La diminuzione si riferisce ai dati raccolti tra il 2016 e il 2017 mentre la media annuale dal 1991 era ferma al -1,5%. Secondo gli esperti il progresso e’ dovuto in gran parte alle cure per le varie tipologie di tumore ai polmoni.

“Senz’altro è spinto (il calo, ndr) dal tumore al polmone – ha spiegato Rebecca Siegel, autrice della ricerca dell’American Cancer Society – responsabile per circa un quarto di tutte le morti per cancro”. La maggior parte dei casi di tumore ai polmoni sono dovuti al fumo e il calo di questo vizio negli ultimi decenni ha comportato una diminuzione dei casi, tuttavia gli scienziati sono convinti che sono i progressi nelle cure i principali responsabili del crollo della mortalità. Le nuove frontiere sono rappresentate dal perfezionamento delle tecniche chirurgiche, l’utilizzo piu’ preciso della radiazione e il miglioramento della diagnostica per immagini.