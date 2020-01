Salute e prevenzione: il Piemonte promuove il “fitwalking”

“Il fitwalking è inserito nel Piano sanitario regionale della Prevenzione e viene promosso in diverse Asl piemontesi. L’obiettivo è renderne omogeneo il metodo di applicazione, in collegamento con le azioni del Piano regionale delle cronicità. La letteratura medica testimonia con chiara evidenza l’efficacia dell’esercizio fisico somministrato come farmaco in diverse malattie croniche definite appunto esercizio-sensibili. Una direzione verso la quale la Sanità piemontese ha tutte le carte in regola per compiere molta strada“: lo afferma l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, intervenuto questa mattina al Fitwalking del cuore di Saluzzo.

All’evento hanno partecipato oltre 12mila camminatori da tutto il Piemonte.