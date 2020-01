Sanremo: Faraone, ‘in Vigilanza caso Jebreal, Rai si piega a diktat Salvini’

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – ‘Dieci donne a Sanremo 2020 ma non Rula Jebreal. Nessuno spazio ad una nuova italiana di successo. Nella narrazione sovranista stona e anche parecchio. La Rai, la tv pubblica, si piega al diktat di Salvini. Credo sia semplicemente vergognoso”. Lo dice così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

“Ho deciso di portare il caso in vigilanza Rai -annuncia l’esponente di Iv- ed intanto denuncio pubblicamente un’autentica discriminazione di Stato. Non possiamo stare zitti”.