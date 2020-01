Sardine: Giorgetti, ‘unico strumento che ha sinistra per riempire piazze’

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – Le sardine “mi stanno anche simpatiche, probabilmente non si rendono conto che sono diventate l’unico strumento che ha una certa sinistra per riuscire a riempire le piazze, perchè se va Zingaretti in piazza a Bologna per una manifestazione contro Salvini fa fatica a riempirla, se ci vanno le sardine senza simboli di partito un po’ più di mobilitazione riescono a farla”. Lo ha affermato Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre.

“Tutto ciò che porta giovani e meno giovani verso la cosa pubblica e la politica -ha aggiunto- è una cosa positiva, divento dubbioso quando nasce in chiave ‘anti'”.