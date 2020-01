Schianto aereo in Iran: l’Ucraina indaga anche sull’ipotesi missile

In riferimento allo schianto dell’aereo Ukraine International Airlines verificatosi ieri in Iran, l’Ucraina starebbe indagando anche sull’ipotesi missile: lo riporta la CNN, citando il capo del consiglio ucraino per la sicurezza nazionale e la difesa, Oleksiy Danilov.

Danilov ha scritto su Facebook che oggi si terrà un incontro con le autorità iraniane, dove “sono al vaglio” varie ipotesi sulle cause dell’incidente: queste includono la teoria secondo cui il velivolo sarebbe stato colpito da un missile antiaereo, secondo Danilov.

Oltre ad un guasto, si considerano anche altre teorie, come lo scontro con un drone o un “altro oggetto volante“, problemi tecnici al motore o un’esplosione provocata da un atto terroristico.