Incidenti in montagna: sciatore in gravi condizioni dopo una caduta in Valtellina

Un trentenne di Lodi è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio) per un incidente con gli sci avvenuto oggi pomeriggio sulla pista Sasso Alto, una delle più difficili della ski-area del Palù, nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio). Il giovane turista ha perso il controllo degli sci, forse per l’alta velocità, e ha sfondato la recinzione che delimita la pista finendo la corsa nel bosco. È stato soccorso dall’equipe di un elicottero giunto da Bergamo ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale dell’alta Valtellina, dove i medici si sono riservati la prognosi per i seri traumi riportati nell’incidente.