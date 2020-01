Scivola sul ghiaccio e precipita, morto 18enne in Cadore

Un escursionista è morto scivolando sul ghiaccio e precipitando in un canalone sul Monte Col, in Cadore. Il 18enne si trovava con un amico e di entrambi si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri: sono rimasti senza pile e al freddo, mentre rientravano da Campolongo, sul sentiero 331.

Una squadra del Soccorso alpino del Comelico è riuscita a rintracciato uno dei due giovani, che rientrava da solo: ha raccontato sotto shock di avere visto l’amico scivolare sul ghiaccio e scomparire in un canale. Ha cercato di aiutarlo, ma è scivolato, finendo in un bosco: ha imboccato una strada forestale ed è riuscito a tornare all’abitato.

E’ stato recuperato il corpo del 18enne ed anche la salma del suo cane, morto a sua volta nell’incidente.