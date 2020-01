Fa sesso fuori del matrimonio, frustata da un boia donna: le terribili immagini che arrivano da Sumatra [FOTO]

Sono anacronistiche. Sembrano arrivare da un’altra epoca. Sono le terribili foto scattate qualche giorno fa e che giungono dalla provincia indonesiana di Aceh, sull’isola di Sumatra. Ritraggono una donna inginocchiata a terra, con il corpo avvolto in un velo bianco. Solo le mani scoperte. La stanno frustando per aver fatto sesso fuori dal matrimonio, e il suo boia è un’altra donna, anch’essa avvolta da un burka, marrone in questo caso, che la copre completamente. E’ un boia della squadra di fustigazione, di recente formazione, fatta da sole donne addestrate alla Sharia.

A Banda Aceh, purtroppo, le fustigazioni in pubblico per chi viola le leggi islamiche della Sharia non fanno quasi più notizia. Si tratta di pratiche molto diffuse, per le quali si viene puniti anche per gioco d’azzardo, adulterio, consumo di alcolici e rapporti omosessuali. In questo caso la giovane donna è stata scoperta in un albergo con un uomo che non era suo marito. Alla sua boia è persino giunto l’encomio del capo delle guardie coraniche Zakwan. “Penso che abbia fatto un buon lavoro– ha dichiarato –. La sua tecnica è stata buona”. Si tratta di uno solo dei membri della nuova squadra femminile formata da otto ufficiali della polizia islamica. Zakwan ha spiegato che l’addestramento impartito alle giustiziere non riguarda solo “la loro preparazione fisica e i metodi per una buona frustata. Il segreto di ogni colpo è superare l’ostacolo mentale di far male a dei concittadini. Per questo, devi guardare a Dio (…) non avere pietà per coloro che violano la sua legge“.