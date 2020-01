Shoah: a Verona ‘Il Pianista’ diventa un reading teatrale

Verona, 26 gen. (Adnkronos) – In occasione del Giorno della Memoria, ‘Il pianista’, prima libro e poi film, diventa un reading teatrale. Musica, ma anche narrazione e letture, ricorderanno Wladyslaw Szpilman, il musicista polacco sopravvissuto alla Shoah. L’appuntamento ad ingresso libero è per mercoledì 29 gennaio, alle ore 20.45, a Palazzo Camozzini a Verona.

Sul palco gli attori Andrea De Manincor e Sabrina Modenini interpreteranno alcuni dei più bei passi dell’omonimo libro autobiografico. Una sorta di cornice, perché la vera protagonista sarà la musica di Francesco Carletti al pianoforte. Un notturno e uno studio di Chopin, un preludio di Shostakovich e una parafrasi di un valzer di Ludomir Rózycki saranno alcuni dei brani musicali che coinvolgeranno il pubblico durante la narrazione.

‘Un’occasione per ricordare, ma anche per tenere a mente che quanto successo potrebbe accadere nuovamente ‘ spiega il presidente della Prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti -. è il nostro contributo al ricco programma del Giorno della Memoria. è un dovere delle istituzioni far sì che non si dimentichi”.