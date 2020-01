Si alza il sipario sull’anno dello sport a Tokyo

A Tokyo si alza il sipario sul Nuovo Anno in cui sarà grande protagonista lo sport in tutte le sue forme. In attesa dell’inizio ufficiale di una delle più amate competizioni sportive, che vedrà gli occhi di tutto il mondo puntati sulla capitale nipponica tra luglio e agosto, i visitatori possono entrare nello spirito dei giochi con le tante attività a tema disponibili in città, dal nuovo Museo delle Olimpiadi alla mostra fotografica al Keio Plaza Hotel. Inoltre, i più sportivi possono cimentarsi in tantissime disclipline sportive tradizionali e moderne, fino a un’adrenalinica immersione “atletica” nella realtà virtuale.

Per entrare nello spirito delle competizioni e ripercorrere la storia di questa celebre manifestazione sportiva, ha recentemente aperto a Tokyo il Museo delle Olimpiadi – gestito dal Comitato Olimpico Giapponese – situato a breve distanza dal New National Stadium, che ospiterà importanti eventi durante tutto il periodo delle competizioni. L’edificio invita i visitatori a un viaggio immaginario dall’antica Grecia fino ad oggi, con uno sguardo sul futuro. La zona espositiva al primo piano ospita mostre temporanee su vari temi, mentre quella al secondo piano permette di immergersi nell’esperienza dei giochi con tutti i cinque sensi, grazie ai video che utilizzano nuove tecnologie, i pannelli e gli schermi interattivi e tattili. Dopo aver ammirato la collezione di cimeli delle edizioni passate, c’è spazio anche per il divertimento: i visitatori possono mettersi alla prova come atleti provando le varie specialità olimpiche, dal tiro al piattello allo spint dei 100 metri, sfidando i campioni più forti del mondo grazie all’uso di innovative tecnologie.

Per gli appassionati di sport, da non perdere anche la mostra fotografica “The Power of Athletes on the World Stage”, allestita al Keio Plaza Hotel. Nella cornice di uno degli hotel più prestigiosi di Tokyo, situato nella zona di Shinjuku, fino al 16 marzo 2020 saranno esposte 40 fotografie scattate da cameramen professionisti, dedicate ad alcuni degli straordinari sportivi che rappresenteranno il Giappone nel 2020. La mostra accende i riflettori sugli atleti e para-atleti giapponesi che si sono distinti per le loro imprese nei mesi passati e diventeranno gli eroi e le eroine dei tanti eventi sportivi globali in programma quest’anno. L’obiettivo è supportare gli atleti che competono all’interno e all’esterno del Giappone, focalizzando l’attenzione sui momenti chiave della loro attività e ricordando lo splendore degli sport nell’anno in cui il Paese ospiterà il più grande evento sportivo del mondo.

La capitale del Sol Levante offre un ricco ventaglio di proposte sul sito Japan Sports Journey anche per chi vuole cimentarsi nello sport in prima persona, grazie alle tante strutture dislocate in diverse zone della città. I viaggiatori non rischiano di annoiarsi, dalle discipline tradizionali come sumo, karate, aikido, un’arte di auto-difesa in cui si allena corpo e mente, e Taiko, una forma di allenamento che coinvolge tutto il corpo attraverso la percussione di grandi tamburi, fino alle esperienze più moderne come bowling, canyoning e rafting ad Okutama, a soli 50 minuti da Shinjuku.

L’idea in più? Sperimentare gli e-sport che utilizzano le ultime tecnologie di realtà virtuale applicate all’intrattenimento digitale, nelle zone di Shibuya e Shinjuku. Qui è possibile sciare su una montagna innevata in tutti i periodi dell’anno o cimentarsi in itinerari avventurosi e spaventosi scenari horror.