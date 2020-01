Sicilia: Anas, ‘nessuno stop per viadotto Himera’

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – Nessuno stop ai lavori del viadotto Himera sull’autostrada A19 Palermo-Catania. A comunicarlo è l’Anas confermando “che i lavori procedono come da cronoprogramma, con ultimazione prevista entro fine aprile. Il varo dell’impalcato sarà eseguito come previsto”.

“Per dovere di informazione – prosegue la nota – occorre puntualizzare che le richieste di maggiori oneri avanzate dall’impresa, inevitabili nella gestione di un appalto complesso come quello in questione, saranno trattate secondo le modalità previste dalla norma, ma non mettono a rischio la conclusione dei lavori”.