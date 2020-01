Sicilia: Rizzo (M5S), ‘forze armate non solo difesa ma anche opportunità di crescita’ (2)

(Adnkronos) – Il deputato ha così apprezzato “la ferma decisione del generale Scardino, a capo del Comando militare Esercito Sicilia, di voler aprire alla città di Palermo e alla Sicilia le sedi dell’esercito italiano presenti in città” e in quest’ottica ha menzionato l’apertura della caserma Giannettino di Trapani, sede del 6° Reggimento Bersaglieri della Brigata Meccanizzata Aosta. “Questa caserma ‘ afferma Rizzo – merita di entrare a pieno titolo nel progetto Caserme Verdi volute dall’attuale capo di stato maggiore dell’Esercito, generale Salvatore Farina. La sede ha degli spazi e delle infrastrutture in grado di poter accogliere la popolazione trapanese, compresi un asilo, un campo di calcio e altre strutture recettive”.

Il giro istituzionale ha portato Rizzo a visitare i comandi dei Carabinieri e dell’Esercito di Palermo, gli stormi dell’Aeronautica militare di Trapani e Sigonella, il 6° reggimento Bersaglieri di Trapani, inquadrato nella Brigata Aosta, e il 12° reggimento Carabinieri Palermo. Individuate anche qualche criticità, come le carenze d’organico dei Carabinieri che avrebbero bisogno di un’integrazione di 800 unità.