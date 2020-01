Sicilia, il sindaco di Pozzallo: “2,5 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico”

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno Elisabetta Belgiorno ha firmato il decreto in cui vengono assegnati 2.500.000 euro per opere contro il dissesto idrogeologico. “Si tratta di interventi necessari alla città per evitare fenomeni di allagamenti eccessivi che sono causati dai noti cambiamenti climatici – si legge in una nota del Comune di Pozzallo –Da un decennio circa, le piogge abbondanti e gli insufficienti impianti di smaltimento delle stesse, hanno determinato danni alle strutture pubbliche e private“.

Grande soddisfazione del Sindaco Roberto Ammatuna: “Si tratta di un importante finanziamento che deve essere utilizzato in tempi rapidi”. “Inizieranno subito le procedure burocratiche per gli incarichi ai tecnici progettisti, per le gare di appalto e successivamente per le realizzazione delle opere”.