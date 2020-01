Roma, 17 gen. (Adnkronos) – ‘Meglio tardi che mai! Approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento per l’uso del Taser: ora mi aspetto tempi rapidi per dare uno strumento in più alle Forze dell’Ordine, compresa la Polizia penitenziaria. è una vittoria della Lega, che il governo ‘sbarchi tasse e manette’ non è riuscito a smontare nonostante l’opposizione della sinistra”. Lo dice Matteo Salvini.