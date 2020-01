Smart Robots, la soluzione made in Italy per l’Industry 4.0 vince l’Innovation Award al CES

Smart Robots è la soluzione tecnologica per l’industria 4.0 che raddoppia le prestazioni di ogni singola postazione nelle fabbriche, aumentando produttività, qualità e riducendo drasticamente gli errori legati ad operazioni manuali. Smart Robots, Nata nella Fabbrica di Imprese e-Novia, dal 7 al 10 gennaio 2020 torna al Ces di Las Vegas aggiundicandosi il prestigioso «Innovation Award Honoree» nella sezione Robotics.

Smart Robots, sviluppato dall’omonima società, è l’innovativo dispositivo che guida gli operatori nelle loro mansioni e che crea un’interfaccia tra questi ultimi e i robot nelle smart factory. Grazie a questa tecnologia è possibile intercettare eventuali errori nelle operazioni manuali e porvi immediatamente rimedio, inoltre i robot possono condividere gli stessi spazi con gli operatori all’interno di una linea produttiva, si viene così a creare una totale collaborazione dove il robot individua i movimenti dell’operatore umano ed esegue di conseguenza determinate azioni.

Smart Robots ha un impatto importante sul rendimento: elimina i costi legati a rilavorazioni, aumenta il livello di qualità riducendo il tasso di errore ed è in grado di raddoppiare la produttività. Smart Robots ha due principali campi di applicazione: in versione «stand alone» dedicato al controllo di qualità in cui guida l’operatore all’interno di una stazione di lavoro manuale per ridurre gli errori velocizzando inoltre il processo di training. Il secondo ambito di applicazione è all’interno di postazioni collaborative uomo-robot: quest’ultimo si adatta alle azioni compiute dall’uomo e lo assiste nelle mansioni più ripetitive e meno ergonomiche. In questo modo mentre l’operatore umano si dedica ad operazioni a più alto valore aggiunto, aumenta la produttività dell’area di lavoro.

Tra i tanti premi ottenuti dalla nascita di Smart Robots i più recenti “Innovation Business Award” per la categoria industria e robotica conferito dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) durante un’importante cerimonia presso la Camera dei Deputati lo scorso 17 dicembre e l’“Innovation Award Honoree” nella sezione Robotics del Consumer Electronic Show (CES), edizione 2020, dove Smart Robots sarà presente con le proprie soluzioni nello stand di e-Novia, la Fabbrica di Imprese, al Las Vegas Convention Center.

Al CES Smart Robots presenta le sue ultime innovazioni in ambito di robotica collaborativa selezionate dai principali player di mercato.