Valori ancora sopra il limite per il PM10 a Milano. Nonostante le limitazioni di primo livello, scattate nei giorni scorsi (tra cui limitazioni alla circolazione dei veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano), l’inquinamento non scende. Anzi il monitoraggio Arpa di ieri, domenica 12 gennaio, ha rilevato concentrazioni di Pm 10 di 71 mg/mc nella stazione Marche; 61 Pascal Studi; 65 Senato e 58 Verziere.