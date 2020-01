Smog Piemonte: semaforo arancio ad Alessandria, stop ai diesel Euro 4

Stop delle auto fino ai diesel Euro4 ad Alessandria, dove il superamento dei 50 microgrammi per quattro giorni consecutivi delle Pm10 ha fatto scattare il semaforo arancio previsto dal Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog. Non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30, mentre i veicoli commerciali delle stesse classi devono fermarsi dalle 8.30 alle 12.30.

Tra i divieti previsti dal protocollo anche quello di sostare col motore acceso, di utilizzare generatori a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con classe di prestazioni energetiche ed emissive almeno per la classe 3 stelle. E’ fatto inoltre divieto assoluto di combustioni all’aperto e di spandimento di liquami zootecnici. Per quanto riguarda infine il riscaldamento, viene introdotto il limite di 19 gradi medi nelle abitazioni e negli spazi ed esercizi commerciali, con una tolleranza di 2 gradi.