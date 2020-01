Smog, il Comune di Torino: “La Regione finanzi i bus gratuiti”

La Regione Piemonte finanzi Gtt per le giornate di blocco di traffico e adotti misure di contrasto all’inquinamento. E’ quanto chiede un ordine del giorno, primo firmatario il consigliere Federico Mensio (M5S), approvato dal Consiglio comunale di Torino, che sollecita la Regione a erogare i fondi stanziati a favore del trasporto pubblico locale, oltre a uno stanziamento di ulteriori risorse per miglioralo, rendendolo gratuito in caso di blocchi del traffico dovuti all’inquinamento.

Nel suo intervento in aula Mensio ha ricordato che il Comune “e’ in attesa di fondi regionali da 5 anni, per un ammontare di 200 milioni. Rendere gratuiti i mezzi di trasporto come ci aveva suggerito la Regione -, ha proseguito -, costa 250 mila euro al giorno, una spesa che il Comune da solo non potrebbe sostenere. Il tema va affrontato a livello nazionale e regionale, tanto piu’ che l’Italia, dal 2011, ha pagato 589 milioni di multe all’Unione Europea, per cinque procedure di infrazione”.

L’atto chiede anche alla Regione incentivi per il cambio dei sistemi di riscaldamento, di sospendere il bollo auto per i giorni in cui non possono circolare e di introdurre un adesivo per il riconoscimento, la certificazione o l’esenzione dei veicoli secondo la classe di appartenenza.