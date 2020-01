Smog: i livelli di PM10 tornano a salire oltre i limiti a Roma e Milano

Tornano a salire i livelli di PM10 nell’aria a Roma e Milano.

Tutte le centraline del capoluogo lombardo nella giornata di ieri hanno rilevato concentrazioni di particolato superiori alla soglia di 50 microgrammi al metrocubo. La centralina a Marche ha registrato il valore più alto in città a 73 mg al metro cubo, seguita da quella di Senato (71) e poi Pascal (67) e Verziere (63).

A Roma, complice l’alta pressione, l’aria è di nuovo in peggioramento, con i livelli di PM10 che tornano sopra i livelli massimi previsti dalla legge (50 microgrammi per metro cubo). Secondo l’Arpa Lazio ieri sono stati superati i limiti di polveri sottili in 7 centraline sulle 11. Gli sforamenti sono stati registrati nelle centraline di Preneste, Magna Grecia, Cinecittà, Bufalotta, Cipro, Tiburtina (il dato peggiore: 73 ug/m3) e Malagrotta.