Smog Lombardia: flash mob dei veicoli elettrici nel giorno del blocco del traffico di Milano

L’appuntamento è per il 2 febbraio dove in diverse zone della città si concentreranno i possessori di auto, moto e altri veicoli elettrici per poi partire a raggiungere i principali punti significativi della città: Piazza della Scala – Piazza Città di Lombardia – Piazza della Borsa, ecc. Le uniche quattro ruote autorizzate a circolare saranno quelle elettriche pure e quelle plug in. Il ritrovo dei partecipanti al flash mob avverrà in mattinata, alle ore 9.30 davanti alla stazione ferroviaria di Greco Pirelli dove è presente una colonna di ricarica veloce che permetterà a chi abita fuori Milano di rifornirsi. Si partirà per raggiungere alle ore 11 Piazza della Scala dove è previsto un ulteriore ritrovo di EV e, insieme, la carovana proseguirà per un percorso che prevede che i mezzi elettrici sfilino per piazza della Scala, i Bastioni di Porta Venezia, via Larga/p.zza S. Stefano, corso Italia, piazza XXIV Maggio, corso Genova, piazza Sant’Ambrogio, Largo Cairoli, Bosco Verticale e piazza Città di Lombardia per chiudere il corteo in Piazza della Borsa intorno alle ore 12.30/13.

Abbiamo battezzato l’iniziativa con l’hashtag #milanoelettrica rivolgendosi direttamente alla città, rimarcando il ruolo guida della metropoli, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico, il quale dal 2025 sarà esclusivamente elettrico. Sappiamo benissimo che il passaggio all’elettrico non è risolutivo per il problema dell’inquinamento nella pianura Padana: sono altri i settori su cui si deve intervenire drasticamente, ma dimostrare che l’utilizzo dell’auto elettrica è semplice e utile, è l’obiettivo di questa nostra passeggiata.

All’iniziativa può partecipare chiunque desideri testimoniare l’entusiasmo per questa scelta di mobilità urbana che è fatta di silenzio, pulizia e performance. Saranno presenti tutti i mezzi elettrici a due e a quattro ruote. L’obiettivo del flashmob è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’efficacia della soluzione elettrica per contribuire a rendere più vivibile e meno inquinata la città e di supportare le scelte a emissioni zero dei sindaci, come quello di Milano, che in prima linea affrontano il problema dello smog nelle aree urbane.

Tra coloro che hanno dato la loro adesione c’è il blogger elettrico Matteo Valenza, la start-up italiana OneWedge e Tesla Owners italia, che rappresenta i proprietari ed appassionati della casa automobilistica di Elon Musk e moltissimi altri gruppi spontanei che si sono creati in questo periodo.