Smog Lombardia: limitazioni a Lodi e Mantova

Da oggi sono revocate le misure temporanee di primo livello nei comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria) nelle provincie di Monza, Bergamo e Pavia. Restano invece attive nella provincia di Milano e vengono introdotte nelle provincie di Lodi e Mantova. A Cremona invece vengono attivate le misure temporanee di secondo livello. Le condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti soprattutto nei settori occidentali ha fatto registrare ieri medie di PM10 per il secondo giorno consecutivo inferiore al limite per le provincie di Monza, Bergamo e Pavia. Osservato il superamento del limite in provincia di Cremona (10° giorno consecutivo), Mantova (7° giorno) e Lodi (6° giorno). A Cremona da oggi verranno attivate le misure temporanee di secondo livello, mentre a Mantova e Lodi scatteranno le misure di primo livello.