Smog, in Lombardia ventesimo impianto di metano: raddoppiati in 10 anni

Dal 2010 al 2020 in Lombardia i distributori di gas metano sono passati da 102 a 200: un incremento di quasi il 100% su tutto il territorio regionale. Un trend importante sia a livello economico sia a livello di rispetto ambientale se si pensa che i dati Arpa hanno segnalato, per queste due prime settimane del 2020, un superamento del Pm10 in tutta la regione e, più generalmente, all’interno del bacino padano.

Lo segnala la Regione Lombardia in una nota, sottolineando che è stato questo uno dei temi che, oggi, l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, ha voluto evidenziare partecipando a Montanaso Lombardo, comune in provincia di Lodi, all’inaugurazione del 200esimo impianto a metano sul territorio lombardo collocato all’interno del centro commerciale ‘Il Gigante’.

“Essere qui – ha spiegato l’assessore – significa procedere verso soluzioni favorevoli al miglioramento della qualità dell’aria. La strada della collaborazione che ci vede lavorare tutti insieme è quella vincente, anche contro lo Smog. Se è vero che il mondo della mobilità guarda all’elettrico come un obiettivo da raggiungere, è altrettanto vero che sensibilizzare sull’uso e consumo di combustibili a bassa emissione sia un progetto realizzabile. A fronte di questo, non possiamo trascurare l’importanza che rivestono carburanti, come il gas, che sono ecologici”.

“L’apertura di questo nuovo impianto vuole dimostrare che l’offerta del prodotto metano è sempre in crescita nella nostra regione. Solo nella provincia di Lodi – ha proseguito – ci sono già 10 impianti attivi e funzionanti. Questo indica che lo sviluppo sostenibile non solo è possibile, ma qui in Lombardia è realtà”. Mattinzoli ha voluto ribadire l’importanza della collaborazione tra istituzione e imprese del settore che “ha prodotto importanti risultati in termini di sviluppo di carburanti con basso impatto ambientale, costi più vantaggiosi per i cittadini e miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente”.