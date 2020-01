Smog Lombardia: Atm potenzia il servizio per la domenica senza auto a Milano

Per domenica 2 febbraio, giornata di divieto di circolazione delle auto dalle 10 alle 18, Atm ha predisposto un potenziamento del servizio: nella fascia oraria interessata dal blocco, sono previste 380 corse aggiuntive sulle linee della metropolitana e 1.500 corse aggiuntive sulle principali “linee di forza” della rete di superficie. Sono raggiungibili in auto i parcheggi di interscambio in corrispondenza delle stazioni e delle fermate periferiche dei mezzi pubblici.

Nel dettaglio: Cascina Gobba (M2), San Donato (M3), Bisceglie (M1), Lampugnano (M1), Molino Dorino (M1), San Leonardo (M1), Famagosta (M2) e Forlanini (tram 27 e bus 73). Aperti gli Atm Point di Duomo, Centrale, Cadorna e Loreto con orario continuato dalle 10.15 alle 17.30 per dare supporto e informazioni a turisti e cittadini. Potenziate con mezzi aggiuntivi le linee 16 e 90/91 e la linea M5 per raggiungere lo stadio San Siro dove si disputera’ la partita tra Milan e Hellas Verona. Previsto anche un servizio navetta di collegamento tra il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.