Smog Lombardia: PM10 oltre i limiti a Milano, picco nel Lecchese

Pessima qualità dell’aria in Lombardia: a Milano, secondo quanto riportato da Arpa regionale, anche ieri le 4 centraline attive in città hanno registrato valori di PM10 oltre i limiti, tra i 79 e i 96 microgrammi per metro cubo.

Medesima situazione anche nella provincia del capoluogo lombardo, con 93 microgrammi a Pioltello-Limito, 83 a Cassano d’Adda, 81 a Turbigo e a 83 a Magenta.

Superamenti della soglia limite a Monza (tra 95 e 97) e Meda (107), Como, Cantù e Erba (88, 99 e 91), Merate (60), Varese, Ferno, Busto Arsizio e Saronno (64, 87, 79 e 89).

Picco a Merate, nel Lecchese, dove si sono registrati 121 microgrammi per metro cubo.