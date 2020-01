Smog Lombardia: “Qualità dell’aria migliorata”

“La qualita’ dell’aria in regione Lombardia negli ultimi anni e’ migliorata. Lo attesta la prima analisi dei dati sulla qualita’ dell’aria 2019 di Arpa Lombardia, che dimostra come le politiche adottate dalla Lombardia e dalle regioni del Bacino Padano, che da tempo lottano contro l’inquinante atmosferico, siano efficaci. In particolare confermano la validita’ dei nostri provvedimenti e l’obiettivo di rientrare sotto i limiti stabiliti dall’Unione Europea entro il 2025″. A dichiararlo e’ l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, commentando i dati sulla qualita’ dell’aria in Lombardia.