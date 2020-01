Smog Milano: livelli di PM10 alle stelle

Milano ancora stretta nella morsa dello smog: ieri la centralina di via Senato ha registrato 102 microgrammi per metro cubo, oltre il doppio del limite (50).

Secondo Arpa Lombardia, le altre 3 centraline attive in città hanno segnato valori tra gli 89 e i 96 microgrammi.

Ieri il picco massimo è stato rilevato a Pioltello-Limito (103) ma la soglia del particolato è stata superata in tutte le centraline dell’hinterland: Cassano D’Adda (67), Turbigo (62) e Magenta (76).