Smog Milano: PM10 oltre la soglia per il 7° giorno consecutivo

Livelli di PM10 ancora oltre la soglia-limite di 50 microgrammi per metro cubo di aria per il settimo giorno consecutivo a Milano.

Secondo i dati Arpa, ieri la media è stata di 63,3 microgrammi per metro cubo di aria analizzata dalle centraline attive nel capoluogo lombardo: in via Senato si sono rilevati 83 microgrammi, a Pioltello-Limito 70, a Milano-Marche 66, 62 in via Pascal e 59 a Milano-Verziere.

Regione Lombardia ha reso noto che le misure di primo livello sono scattate complessivamente in sei province del territorio: oltre a Milano coinvolte Monza, Cremona, Pavia, Bergamo e Como.