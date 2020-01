Smog Pesaro: 2 gradi in meno per gli impianti di riscaldamento a legna e pellet e pulizia delle strade

Riduzione di due gradi per gli impianti di riscaldamento a legna e a pellet, divieto di fuochi all’aperto e lavaggio straordinario delle strade da parte di Marche Multiservizi. Sono le tre principali misure inserite nell’ordinanza firmata oggi pomeriggio, che entrerà in vigore da domani, dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci per contrastare le polveri sottili che interessano anche il territorio marchigiano. “La stragrande parte delle polveri sottili non è prodotta nel nostro territorio– spiega Ricci in una nota-. L’inverno poco piovoso ha aumentato il livello di Pm10 ma la fetta più consistente e rilevante proviene dalla pianura Padana. E con i venti si sposta fino al nord delle Marche“.

Il primo cittadino, insieme all’assessore all’Ambiente Heidi Morotti, ha così deciso di agire sulle cause ‘locali’ senza però concentrarsi sul traffico. “La parte più consistente della produzione locale, che ribadisco rappresenta una quota molto piccola del totale, viene prevalentemente dagli impianti di riscaldamento a legna e a pellet– continua Ricci-. Così abbiamo deciso di intervenire principalmente su questo aspetto, obbligando alla riduzione di due gradi su questa tipologia di impianti (19 gradi nelle abitazioni e di 17 gradi negli edifici adibiti ad attività). Saranno fatti controlli a campione dalla Polizia locale per il rispetto della misura. Istituito il divieto di fuochi all’aperto e la combustione di sterpaglie e residui vegetali e agricoli. La terza azione, infine, è un lavaggio straordinario delle strade di Pesaro, affidato a Marche Multiservizi“.