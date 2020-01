Smog Piemonte, l’assessore all’Ambiente: “Serve un piano Marshall”

Un fondo europeo dedicato all’Ambiente e un piano Marshall contro l’inquinamento dell’aria. A chiederlo e’ la Regione Piemonte, attraverso l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati.

“L’idea – spiega Marnati – e’ di avere fondi extra dedicati a misure specifiche. La Regione non deve rimanere sola nell’affrontare l’emergenza e non possiamo sperare sull’aleatorieta’ del meteo. Per uscire dall’emergenza e per prevenire quelle successive servirebbe almeno un miliardo di euro subito, praticamente un piano Marshall”.

Marnati sottolinea che al momento ci sono tredici regioni europee con le stesse caratteristiche orografiche del bacino padano, dal 2011 riunite in un organismo denominato “Air-quality Initiative of Regions” (AIR): si tratta di Baden-Wurttemberg; Catalunya; Comunidad de Madrid; Emilia-Romagna; Greater London; Hessen; Lombardia; Renania settentrionale-Vestfalia; Piemonte; Randstad; Steiermark; Veneto; Vlaanderen. “Nessuna di queste – aggiunge Marnati – dispone di fondi sufficienti per sostenere economicamente politiche efficaci e strutturali contro le sostanze inquinanti dell’aria.

Facendo squadra l’obbiettivo e’ di aggiungere risorse per finanziare la conversione verde degli impianti per la produzione di energia, da riscaldamento e di mobilita'”. Intanto, Marnati rivolge un appello al governo per candidare il Piemonte al Green Deal, il fondo messo a disposizione dall’Unione europea per il passaggio da modelli economico-produttivi inquinanti a modelli nuovi. “La decisione su chi candidare – spiega Marnati – spetta al Governo. La nostra regione e’ candidata naturale per le condizioni in cui si trova, le valutazioni vanno fatte nel merito. Si invocano misure strutturali e questa e’ un’occasione da non perdere”. Marnati, che sara’ a Bruxelles nelle prossime settimane, chiedera’ che l’UE finanzi queste 13 aree tra cui il Piemonte, con il gettito delle sanzioni da infrazione.