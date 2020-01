Smog: revocate le limitazioni a Pavia, Bergamo e Monza

Sono state revocate le limitazioni al traffico adottate nelle province di Pavia, Bergamo e Monza da venerdì 3 gennaio in seguito alla crescita dei livelli del Pm10. Negli ultimi due giorni la situazione dell’aria è migliorata: da domani, le misure temporanee di primo livello non saranno più in vigore e, di conseguenza, potranno tornare a circolare i veicoli diesel Euro 4 e nelle abitazioni la temperatura potrà essere innalzata di un grado.

Le misure di primo livello restano attive a Milano e vengono introdotte anche nelle province di Lodi e Mantova. A Cremona sono state introdotte le misure temporanee di secondo livello, che prevedono tra l’altro limitazioni anche per l’uso dei veicoli commerciali.