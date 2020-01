Smog Roma: Pm10 oltre i limiti in 9 centraline su 12

A Roma perdura la concentrazione di Pm10 superiore ai limiti fissati per legge. I dati raccolti ieri dall’Arpa Lazio parlano di sforamento in 9 centraline su 12 disponibili (una era fuori servizio) del valore massimo tollerato di Pm10 nell’aria, fissato alla quota di 50 microgrammi per metro cubo per evitare possibili rischi per la salute.

Oltre i limiti i valori segnati ad Arenula (52), Preneste (69), Corso Francia (55), Magna Grecia (64), Villa Ada (56), Eur Fermi (54), Bufalotta (60), Cirpo (55) e Tiburtina (81). A Malagrotta e Cavaliere invece il valore si e’ fermato a 50 appena dentro il limite.