Smog Roma: dopo il blocco ancora 11 centraline su 13 oltre limiti

Nemmeno quattro giorni di stop alla circolazione con blocco integrale per le vetture Diesel sono bastati a far rientrare nella norma le polveri sottili a Roma. Restano 11 su 13 le centraline con Pm10 superiore a 50 microgrammi per metro cubo.

Ieri secondo i dati di Arpa Lazio lo sforamento dei limiti è avvenuto ad: Arenula (51), Preneste (64), Francia (54), Magna Grecia (59), Cinecitta’ (59), Villa Ada (55), Eur Fermi (51), Bufalotta (62), Cipro (52), Tiburtina (70) e Cavaliere (55). A Tiburtina le polveri sottili oltre soglia massima sono state registrate in 15 dei 17 giorni del 2020 monitorati finora.

Dopo le giornate di limitazioni alla circolazione di questa settimana, che da martedì a venerdì hanno visto lo stop per tutti i veicoli Diesel, domani a Roma tornano le domeniche ecologiche. Visti gli elevati livelli di polveri sottili nell’aria il Campidoglio ha disposto per domani la limitazione della circolazione a tutti i veicoli a motore all’interno della ZTL ”Fascia Verde” nell’orario 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30. Potrebbe essere la pioggia che da questa mattina sta cadendo sulla Capitale a favorire un abbassamento del livello del Pm10 nell’aria ma per i dati bisognerà attendere le rilevazioni dell’Arpa Lazio sulla giornata di oggi disponibili a partire da domani mattina. Le limitazioni alle vetture Diesel, ritenute più inquinanti, sono un antipasto di quanto accadrà nei prossimi anni. Dal 2024 infatti il centro di Roma sarà off limits alle vetture a gasolio, così come annunciato dalla sindaca Virginia Raggi, sulla scia di norme analoghe adottate anche in altre citta’.

